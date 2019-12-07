Sivas'ta Mevlana'yı anma etkinliği düzenlendi
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Sivas'ta Mevlana'yı anma etkinliği düzenlendi

Sivas'ta Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda Mevlana Celaleddin Rumi'yi anma etkinliği düzenlendi.

07.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:06
Sivas'ta Mevlana'yı anma etkinliği düzenlendi

'ta Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda 'yi anma etkinliği düzenlendi.

Okulun toplantı salonundaki etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Mevlana'nın önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Mevlana'nın, yaşantısıyla insanlığa ışık tuttuğunu vurgulayan Savaşçı, "Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim." dedi.

Etkinlik kapsamında Savaşçı, "Sivas Sanat Projesi, Sanat Sokağı"nın açılışını da yaptı.

Program sonunda Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, günün anısına Savaşçı'ya el yapımı masa saati hediye etti.

Kaynak: AA
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