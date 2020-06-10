Sivas'ta mantar toplamaya gittikleri yerde 3 ayıyla karşılaştılar
Sivas'ta mantar toplamaya gittikleri yerde 3 ayıyla karşılaştılarSİVAS'ın Doğanşar ilçesinde arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, doğada yiyecek aramaya çıkan 3 ayıyla karşılaştı.
10.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:36
Sivas'ta mantar toplamaya gittikleri yerde 3 ayıyla karşılaştılar
SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, doğada yiyecek aramaya çıkan 3 ayıyla karşılaştı. O anları cep telefonu ile kaydetti.
Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlike mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada doğada yiyecek arayan 3 ayıyla karşılaştı. Ayıları gören İncir ve arkadaşı büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile görüntüleyerek kayıt altına aldı. Bir süre daha bölgede gezinen ayılar daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA