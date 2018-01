Sivas'ta Makinist Yetiştirme Kursu Açıldı

Sivas'ta, Milli Eğitim Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık AŞ ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde makinist yetiştirme kursu açıldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sefil Selimi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ve Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun katıldı.

Programda konuşan TCDD Taşımacılık AŞ Bölge Koordinatörü Sönmez Sefercik, eğitim organizasyonuna destek verenlere teşekkür ederek, "Makinistlik, kuruluşumuzun en temel ve kritik mesleklerinden bir tanesidir. Burada vereceğimiz eğitimlerin sizler için çok büyük önem arz ettiğini bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise kursiyerlerden kursa devamlı katılım sağlayıp, eğitimlerden en iyi şekilde istifade etmelerini isteyerek, "Eğitimlerinizi salimen tamamlamanızı temenni ediyoruz. Sizden isteğim bu kursumuzdan maksimum düzeyde istifade etmeniz. Kursa devam noktasında da sebat gösterin. Çünkü biraz uzun soluklu bir kurs ve biraz sabretmeniz gerekiyor. Çok ciddi ve kıymetli bir yerde bulunuyorsunuz. Çünkü bu kursa ciddi bir rağbet ve müracaat vardı. Böyle bir imkan her zaman karşınıza çıkmıyor." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da haftada 6 gün süreyle gerçekleştirilecek kurs programının 540 saat teorik, 420 saat pratik eğitimlerden oluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"TCDD Taşımacılık AŞ, İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hep birlikte güzel bir organizasyona imza atıyoruz. 6 Haziran'da sona erecek kurs programı kapsamında 16 kursiyerimiz haftada 6 gün olmak üzere 540 saat teorik, 420 saat uygulamalı eğitim alacak.



Milli Eğitim Bakanlığı olarak örgün ve yaygın eğitim gibi iki görevimiz var. Örgün, okullarımızda olan eğitimi, yaygın da birçok alanda verilen eğitim kurslarını kapsıyor. Bu da bu kurslardan bir tanesi. Bizim milli eğitim, halk eğitim olarak 'her zaman, her yerde, herkese eğitim' şeklinde bir sloganımız var. Onun için de ihtiyaç oldukça ve talep edildikçe her yerde kurs açıyoruz. Buradaki eğitimleri TCDD personeli gerçekleştirecek. Uzun soluklu, sizin hayatınıza yön verecek, hayatımızı sizlere emanet edeceğimiz bir kurs. Onun için buradaki eğitimleri iyi almanız gerekiyor. Ben, kursun düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise 4 kurum bir araya gelerek istihdam imkanı oluşması açısından güzel bir çalışma başlattığına işaret etti. Belediye olarak projeyi desteklediklerini aktaran Özaydın, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin iş imkanına kavuşacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından TCDD taşımacılık AŞ bünyesinde makinist olarak istihdam edilmesi hedeflenen kursiyerlere yönelik olarak düzenlenen "Makinistlik Eğitimi Kursu" başladı. Eğitim programlarının ülke genelinde aralarında Sivas'ın da bulunduğu 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.