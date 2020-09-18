Sivas'ta kuyumculara sahte altın bilezik satan ikili, Tokat'ta yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta kuyumculara sahte altın bilezik satan ikili, Tokat'ta yakalandı

SİVAS'ta 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satan 2 kişi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yakalandı.

Sivas'ta kuyumculara sahte altın bilezik satan ikili, Tokat'ta yakalandı
18.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:13

SİVAS'ta 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satan 2 kişi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde 10 bilezik bulundu. 

Atatürk Caddesi'nde kuyumcu dükkanları bulunan C.E. ve S.G., 2 kişiden satın aldıkları bileziklerin sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Hemen çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, sahte altın bilezikleri kuyumcuya satanların T.A. ve M.M. olduğunu tespit etti.Tokat'ın Turhal ilçesine gittikleri ve buradaki kuyumculara da sahte bilezik sattıkları belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Otomobillerinde sahte 10 bilezik ve 10 bin lira ele geçirilen ikili, Sivas'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste, dolandırıcılık suçundan kayıtları bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Uğur YİĞİT
Uğur YİĞİT
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Murat Kurum Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler
Magazin Barış Falay Bülent Ersoy Hatice Çarpar Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Tisserand Vedat Muriqi Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kuyumculara sahte altın bilezik satan ikili, Tokat'ta yakalandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 16:19:54. #1.15#
title