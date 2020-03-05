Sivas'ta 'koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak

05.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:11

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı yönünde söylenti çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacağını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Valilik binasındaki toplantıda İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ile Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle