Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon
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Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon

11.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:15
Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon

SİVAS Koyulhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi.

SİVAS Koyulhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi. 

İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri arazi operasyonlarını sürdürüyor. Komando timleri PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Cin Deresi mevkisinde tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Komandoların yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.


Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon
Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon
Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon
Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon
Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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