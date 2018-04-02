Sivas'ta Kitap Okuma Etkinliği

Sivas'ta, Selçuk Anadolu Lisesi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı.

Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi kapsamında; Selçuk Anadolu Lisesi'nde sosyal ve kültürel faaliyetleri ön plana çıkarmak amacıyla 'Görme Engellilerle Kitap Okuyorum' etkinliği düzenlendi.

Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, 100 öğrenci ve 25 şubeden oluşan okul meclisinin 2 yılı kapsayan bir proje hazırladığını söyledi. Gönüllü öğretmen ve öğrencilerin azim ve gayretleriyle, insan unsuru, çevre, paylaşımcılık ve dayanışma konularını kapsayan projede engelli vatandaşları unutmadıklarını ifade eden Yılmaz, "Projemizle toplumun farklı kesimlerinden engelli öğrencilerimizi içimize alarak, farkındalık yaratmak ve onlarla kaynaşmak. Bu etkinliğimizde de engelli vatandaşlarımızla bir aradayız. Amacımız etkinliğimizde herkesin kitabı okumasını ve sevmesini hedefliyoruz." dedi.

Vali Davut Gül ise, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi hakkında bilgi vererek amaçlarının öğrenciler arasında özgüven oluşturmak ve sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin toplumsal olaylara karşı duyarlılık göstermelerini istediklerini kaydeden Gül, "Selçuk Anadolu Lisemiz ortaya çıkardığı bu güzel projeyle kendini en iyi şekilde gösterdi. Sizin bu birlik beraberliğiniz örnek teşkil edecek. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen okul müdürümüze ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler hep birlikte kitap okudu. - SİVAS