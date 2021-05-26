SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
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SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, 1 gün arayla peş peşe ölü bulunan 'Tostos' ve 'İncir' isimli kediler için bölgedeki güvenlik kameraları taranıyor.

SİVAS'ta, 1 gün arayla peş peşe ölü bulunan 'Tostos' ve 'İncir' isimli kediler için bölgedeki güvenlik kameraları taranıyor. İncelenen güvenlik kameralarında kedilerden birinin ölü bulunduğu bölgede sokak köpeklerinin dolaştığı görüldü.

Kentte ilk olarak 24 Mayıs günü Çayyurt Mahallesi'nde Gül Dursun'a (47) ait 'Tostos' isimli 5 aylık yavru kedi patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu. 25 Mayıs'ta ise olay yerine yakın bir bölgede bu kez 'İncir' isimli kedinin karnında derin yaralar ve tek gözü oyulmuş halde ölü bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı HAYDİ ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bölgede gece saatlerinde iki kedinin gezindiği ve 3 sokak köpeğinin de bölgede o civarda olduğunu tespit etti. Görüntülerde, köpeklerin kedilere saldırdığına dair bir ana rastlanmadı. Ancak polis, kedilere köpeklerin saldırmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Bölgedeki diğer güvenlik kameralarının da inceleneceği belirtildi.

Beslediği iki kedisini ölü bulmanın şokunu yaşayan hayvansever Gül Dursun ise bugün her hangi bir açıklama yapmadı.

SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR
SİVAS'TA ÖLÜ BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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