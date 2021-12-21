Sivas'ta karda mahsur kalan arıza ekibi kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Zara ilçesi Dipsizgöl köyündeki elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ÇEDAŞ ekiplerinin aracı kara saplandı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Zara İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekipler, ÇEDAŞ'a ait aracı dozer yardımıyla çekerek saplandığı yerden kurtardı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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