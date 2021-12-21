Sivas'ta karda mahsur kalan arıza ekibi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta karda mahsur kalan arıza ekibi kurtarıldı

Sivas'ta karda mahsur kalan arıza ekibi kurtarıldı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Zara ilçesi Dipsizgöl köyündeki elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ÇEDAŞ ekiplerinin aracı kara saplandı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Zara İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekipler, ÇEDAŞ'a ait aracı dozer yardımıyla çekerek saplandığı yerden kurtardı.

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

 HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title