Sivas'ta karantina altındaki vatandaşlar için ramazan programı

Sivas'ta karantina altındaki vatandaşlar için ramazan programıSİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek karantina altına alınan Türk vatandaşları için ramazan programı gerçekleştirildi.

Sivas'ta karantina altındaki vatandaşlar için ramazan programı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek karantina altına alınan Türk vatandaşları için ramazan programı gerçekleştirildi.

Büyük Tahliye Operasyonu kapsamında, Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı ramazan ayını karantina altında Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kızılırmak Öğrenci Yurdu'nda geçiriyor. Her türlü imkanın sunulduğu vatandaşlar için bugün ramazan programı düzenlendi. Program kapsamında yurdun bahçesine sahne kurularak Sivas Müftülüğü baş vaizi Saffet Bölükbaşı tarafından sohbet düzenledi. Kanun, org ve ney sanatçılarının da ilahiler seslendirdiği programı, yurtların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti.

Kaynak: DHA