: Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

05.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:40

Sivas'ta, dün öğlen başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akıncılar'da 6, Suşehri'nde 13, Şarkışla'da 4 olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Dün öğlen başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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