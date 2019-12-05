Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta, dün öğlen başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

05.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:40
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

'ta, dün öğlen başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden 'da 6, Suşehri'nde 13, 'da 4 olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Dün öğlen başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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: Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
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