Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. İl genelinde de 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, merkezi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olarak kaydedildiği kentte güzel görüntüler oluştu. Sürücüler kar nedeniyle yollarda yavaş ilerlerken, Sivas Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş'a bağlı köylerdeki kapanan yolların açılması için Sivas İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.


Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 39 köy yolu kapandı

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Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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