Sivas'ta "kar ve buz sarkıtları" görsel şölen sundu
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Sivas'ta "kar ve buz sarkıtları" görsel şölen sundu

22.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:04
Sivas'ta

Sivas'ta kar yağışıyla beyaza bürünen kentin simgesi park ve mesire alanları ile soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtları, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sivas'ta kar yağışıyla beyaza bürünen kentin simgesi park ve mesire alanları ile soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtları, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kent merkezi, akşam başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kentin simgelerinden Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, karla kaplanan görüntüsyle görsel şölen sundu.

Sivas Belediyesi tarafından mesire alanında "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa ettiği yamaç evleri ve çevresinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Mesire alanındaki ağaçların ve bitkilerin üzerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle uzun buz sarkıtları oluştu.

Kent girişindeki Aksu Parkı'nda da kar yağışının ardından seyirlik görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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