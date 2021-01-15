Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma
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Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma

15.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:09
Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma

SİVAS'ta önceki gün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından, hava sıcaklıkları düştü.

SİVAS'ta önceki gün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından, hava sıcaklıkları düştü. Sıfırın altına inen soğuk hava, yol ve kaldırımlarda buzlanmaya neden olurken, belediye ekipleri yoğun çalışma başlattı. 

Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 12 Ocak'ta son 91 yılın en sıcak günü yaşanmıştı. Sıcaklığın ardından önceki gün kent genelinde kar yağışı kendini gösterdi. Aralıklarla yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Bugün ise kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde termometreler sıfır altında 4 dereceyi gösterdi. Kaldırımlarda buz kalıpları oluşurken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Sivas Belediyesi ekipleri tuzlama ve buz kırma çalışması yaptı. 

ZORLUKLARA RAĞMEN ESKİ KIŞA ÖZLEMSivas halkı, bu yıl kışın geç geldiğini, ancak buna rağmen eskiden görülen ağır kış şartlarının artık yaşanmadığını belirtti. Sivas'ta yaşayan İbrahim Erbaş (72), "Şimdiki kışlar sosyete kışı. Eskiden kar daha çoktu, yürünmüyordu. Köy yollarına hiç gidilmiyordu. Kar yağdığı zaman bereket olsun, bolluk olsun dedik, çok sevindik" dedi.Eskisi gibi kışların yaşanmadığını vurgulayan Şengül Şimşek (46) ise, "Rabbim rahmetini üzerimizden eksik etmesin inşallah. Hiçbir şey vaktinde, zamanında olmuyor. Çocukluğumuzdaki kış yok. Her yer aynı mı bilmiyorum ama birazcık kar yağsın ayazımız bizimle, o bizi seviyor" diye konuştu.Ömer Biçici (60), "Bu hava kış değil, tam mangallık hava bu. Yıllar öncesinde hava şu anda kazma, kürek yaktırıyordu. Hava o kadar soğuk olurdu. 80'lerde, 70'lerde dizlere kadar kar olurdu. Burukluk var içimizde, eskisi gibi kış yok" ifadelerini kullandı.37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kar yağışının başladığı ilk gün, il genlinde köy ve mezralardan oluşan 140 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kapalı yerleşim yeri sayısı bugün 37'ye kadar indi. Ekipler kapalı yollardaki çalışmalarını sürdürdü.


Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma
Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma
Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma
Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma
Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma
Sivas'ta kar sonrası soğuk hava; kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ

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