Sivas'ta Kan Bağışı

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli Sivas Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Toplumda kan verme bilincinin artırılması konusundaki çalışmalara destek olmak amacıyla kurum çalışmaları müdürlüğün hizmet binasında kan bağışında bulunuldu.

Kan vererek kampanyaya katkı sağlayan Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü Seyit Yıldız, "Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına bizler de zaman zaman çalışanlarımızla destek veriyoruz. Kan bağışında bulunarak, birçok insanın hayatını kurtaran yönetici ve personellerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kan bağışı kampanyasına destek olan kurum çalışanlarına teşekkür etti.