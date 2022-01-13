Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.D. idaresindeki 58 TT 876 plakalı kamyon, Sivas- Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Bostankaya köyü mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı 06 YMG 66 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki S.K, H.K. ve L.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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