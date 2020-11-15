Sivas'ta kahvehanede iskambil oynanan 4 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta kahvehanede iskambil oynanan 4 kişiye ceza

15.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:21
Sivas'ta kahvehanede iskambil oynanan 4 kişiye ceza

Sivas'ın Zara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede iskambil oynayan 4 kişiye ve işletmeciye para cezası verildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede iskambil oynayan 4 kişiye ve işletmeciye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede iskambil oynadığını tespit etti.

Polisler, sosyal mesafe kuralına uymayarak iskambil oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira ceza uyguladı.

Kahvehane sahibine ise İl Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Tunceli'de kahvehanede oyun oynayan ve oynatan 17 kişiye 53 bin 500 TL ceza
Tunceli'de kahvehanede oyun oynayan ve oynatan 17 kişiye 53 bin 500 TL ceza
112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Tarkan İrem Derici Aydemir Akbaş
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Sergio Perez Rıza Çalımbay Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kahvehanede iskambil oynanan 4 kişiye ceza - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 20:21:28. #1.15#
title