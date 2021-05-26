SİVAS'TA KADINLARIN TEHLİKELİ 'KÖRMEN OTU' MESAİSİ
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SİVAS'TA KADINLARIN TEHLİKELİ 'KÖRMEN OTU' MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yöre kadınları, 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarında bahar aylarında yetişen ve kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen 'körmen otu' toplamak için tehlikeyi göze alıyor.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yöre kadınları, 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarında bahar aylarında yetişen ve kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen 'körmen otu' toplamak için tehlikeyi göze alıyor.

İmranlı ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen körmen otu toplamak için yöre kadınları seferber oldu. 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarında bahar aylarında yetişen ve kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen 'körmen otu' için kadınlar tehlikeyi göze alıyor. Günün erken saatlerinde Kızıldağ eteklerine çıkan kadınlar, körmen otu toplamak için güneş altında ve engebeli arazide saatlerce zorlu mesai yapıyor. Yabani otlarından arasındaki körmen otunu elleriyle ayıran kadınlar, topladıkları bu bitkiyi daha sonra poşetlere koyarak evlerine taşıyor. Çeşitli yemeklerde kullanılan ve yörede tüketimi yaygın olan körmen otu, kurutularak bardağı 20 liradan satılıyor.

'ZOR ŞARTLAR ALTINDA TOPLUYORUZ'

Körmen otu toplayan kadınlardan ev hanımı Nuran Demirer, "Değişik bir kokusu ve kendine özgü aroması var. Körmen bitkisinin aroması çorbalarımıza çok güzel bir tat veriyor. Yoğurt ve madımak çorbalarımızda mutlaka olmazsa olmazımız olan bir bitkidir. Zor şartlar altında topluyoruz. Ama bizim için vazgeçilemez bir aroma olduğu için zorluklara katlanıyoruz" dedi.

Sivas merkezden İmranlı ilçesine her yıl körmen toplamaya geldiğini söyleyen Yasemin Demirer ise "Toplarken çok zorlanıyorum. Hiç bu kadar zor şartlarda ot toplamamıştım" diye konuştu.

Sevda Demirer ise, "Zorlu şartlar altında topluyoruz ve çok yoruluyoruz. Topladığımız ot da çok kıymetli, çok sevdiğimiz için severek topluyoruz" dedi.

SİVAS'TA KADINLARIN TEHLİKELİ 'KÖRMEN OTU' MESAİSİ
SİVAS'TA KADINLARIN TEHLİKELİ 'KÖRMEN OTU' MESAİSİ
SİVAS'TA KADINLARIN TEHLİKELİ 'KÖRMEN OTU' MESAİSİ
SİVAS'TA KADINLARIN TEHLİKELİ 'KÖRMEN OTU' MESAİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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