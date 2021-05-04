Sivas'ta itfaiye ekipleri ve mahalleli, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu için seferber oldu
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Sivas'ta itfaiye ekipleri ve mahalleli, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu için seferber oldu

Sivas'ta itfaiye ekipleri ve mahalleli, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu için seferber oldu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta iftar öncesi bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerine ve çevredekilere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta iftar öncesi bir otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerine ve çevredekilere zor anlar yaşattı.

Şeyhşamil Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde park halindeki 58 AG 231 plakalı otomobilin kaput bölümünden kedi sesi geldiğini duyan site sakinleri, durumu hemen aracın sahibi Mehmet Ali Çelik'e haber verdi.

Çelik, cep telefonu ışığıyla aracın motor alt takımı kısmında bir kedi yavrusu olduğunu gördü.

Çevredekilerle birlikte kediyi bulunduğu yerden çıkarmayan çalışan Çelik, sonuç alamayınca itfaiye ekiplerini çağırdı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de uzun süre uğraşmalarına rağmen kediyi çıkaramadı.

Ekipler bölgeden ayrılırken kedinin sıkıştığı yerden çıkması için aracın altına ve çevresine ekmek parçaları bırakıldı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar öncesi saat 18.00'da komşuların kendisine haber verdiğini belirterek, "Kaputu açtığımızda kedi hareket ediyordu. Şuanda da hala hareket ediyor ama çıkamıyor. İtfaiye ekipleri geldi onlar da dışarı çıkaramadı. En son aracın kartel muhafazası ve davlumbazını söktük. Alt kısmına da ekmek parçaları koyduk. Artık kendiliğinden çıkmasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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