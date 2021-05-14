Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
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Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

SİVAS'ta, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız cami önünde gıyabi cenaze namazı kıldı. Emekli müftü Ahmet Akgül tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namazından ardından Filistin için dua edildi. 

'ÇOK YAKINDA ŞÜKÜR NAMAZLARI KILACAĞIZ'

Namazın ardından konuşan AGD Sivas Şube Başkanı Nurullah Hatip, "Bugün burada Filistin'de zulüm gören, şehit olan kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık. İsrail bundan tam 73 yıl önce bugün bir terörist devleti olarak kuruldu. Ancak bu kez olaylar daha farklı ilerliyor. İnşallah bu kez, bu bayramda Filistin'deki kardeşlerimiz işleri tersine çevirdi. Biz inanıyoruz ki bu zulüm çok yakında bitecek ve gerçek bayramlar yaşayacağız. Bugün gıyabi cenaze namazı kıldığımız gibi inşallah çok yakında da şükür namazları kılacağız" dedi.


- Sivas
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
Sivas'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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