Sivas'ta işçi servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı
Sivas'ta iki işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
20.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:36
Sivas'ta iki işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım'da Hasan Aksakal idaresindeki 58 ABS 161 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan araçlardaki 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA