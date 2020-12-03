Sivas'ta İl Risk Azaltma Planı hazırlama çalıştayı düzenlendi
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Sivas'ta İl Risk Azaltma Planı hazırlama çalıştayı düzenlendi

03.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:58
Sivas'ta İl Risk Azaltma Planı hazırlama çalıştayı düzenlendi

Sivas'ta meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere İl Risk Azaltma Planı Hazırlama çalıştayı düzenlendi.

Sivas'ta meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere İl Risk Azaltma Planı Hazırlama çalıştayı düzenlendi.

Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri deprem bölgelerinde aktif olarak görev alarak yürütülen bilimsel çalışmalara katkıda bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) pilot il olarak tespit edilen Sivas, Samsun, Adana, Afyon, Rize ve Tekirdağ illerinin deprem ve diğer doğal afet risk durumlarında yapılması gerekenleri planlamak için İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda Sivas'ta meydana gelebilecek doğal afetlere karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere Sivas İl Afet ve Acil Müdürlüğü koordinesinde İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlama çalıştayı düzenlendi.

Uzaktan erişimle düzenlenen çalıştaya, Sivas İl Afet ve Acil Müdürü Nazif Ekinci, AFAD Deprem Danışma Kurulu ve Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Türk, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ile afet anında görev alan STK'ların temsilcileri katılım gösterdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalıştay da; deprem masası, kütle hareketleri masası, taşkın masası ve salgın hastalıklar masasından oluşan gruplar afet durumunda alınması gereken tedbirleri görüştü. - SİVAS

Sivas'ta İl Risk Azaltma Planı hazırlama çalıştayı düzenlendi
Sivas'ta İl Risk Azaltma Planı hazırlama çalıştayı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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