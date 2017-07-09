Sivas'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 8 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Yasin Kavun yönetimindeki (43) idaresindeki 42 EE 258 plakalı otomobil Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken Gürün ilçesi Yoncalık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Kavun ile birlikte Ömer (48), Songün (39) Hacer (46) Sedat Kavun (25) yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ömer Kavun Sivas'a sevk edildi.



Diğer kaza ise Yaylacık köyü yakınlarında meydana geldi. Abidin Şahin (28) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sürücü Şahin ile birlikte Döne (56) ve Bayram Şahin yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS