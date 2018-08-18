Sivas'ta İhtiyaç Sahiplerine Giyecek Yardımı

Sivas Belediyesine Bağlı Hayat Ağacı Derneği, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere giyecek yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverler ve iş adamlarının bağışları sayesinde ihtiyaç sahibi aileler, daha önce kendilerine bildirilen randevu günlerinde giyim yardımı aldı.

Kurban Bayramı öncesinde randevu günlerine göre ortalama 500 kişiye giyim yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi kimseler, çocuklarıyla reyonlardan beğendikleri kıyafeti seçerek aldı. Giyim yardımı kapsamında çorap ve çamaşır da verildi.

Diğer yandan kıyafet yardımı alan ailelerin çocuklarına, hayır sahiplerinin bağışladığı oyuncaklardan hediye edildi.