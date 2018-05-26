Sivas'ta Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen huzurlu sokaklar uygulamasında bin 291 şahıs sorgulanırken, 112 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde ve ilçelerde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' 139 uygulama noktasında ve 209 umuma açık yerde gerçekleştirildi. Uygulama esnasında; bin 291 şahıs sorgulanırken, bakaya suçlarından aranan 5 kişi hakkında işlem yapıldı. 1 şahsa faturasız kuru sıkı tabanca taşıma sucundan bin 46 TL idari para cezası uygulandı ve 2 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ayrıca, 112 araç kontrol edilirken 4 araç sürücüsüne 5 bin 64 TL para cezası uygulandı. - SİVAS