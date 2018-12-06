Sivas'ta "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri" Uygulaması Yapıldı

Sivas'ta polis ekipleri "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri" uygulaması yaptı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, çocukların arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirip, oyun oynayabilmesi için oluşturulan parklarda genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri" uygulaması yaptı.

İl genelinde 114 ekip ve 342 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, bin 668 şahıs sorgulanırken, bakaya, yoklama kaçağı olarak aranan 4 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Ekipler 211 park, 160 okul önü ve 113 umuma açık alanın kontrol edildiği uygulamada 2 iş yerine cezai işlem yapıldı.

Uygulamalarda kontrol edilen 91 araç ve 24 servis aracında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.