Son dakika haberi: Hırsızlık olaylarını JASAT ekipleri aydınlattı
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Son dakika haberi: Hırsızlık olaylarını JASAT ekipleri aydınlattı

17.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:19

Son dakika haber: Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatılırken, tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatılırken, tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Gölova ilçesinde çok sayıda bağ evinde yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda evlerden çalınan çok sayıda matkap, hızar ve hırdavat aletlerinin Suşehri ilçesindeki farklı hurdacılara satıldığını tespit etti.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayların şüphelisi olarak tespit edilen O.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Hırsızlık olaylarını JASAT ekipleri aydınlattı
Son dakika haberi: Hırsızlık olaylarını JASAT ekipleri aydınlattı
Son dakika haberi: Hırsızlık olaylarını JASAT ekipleri aydınlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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