Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü

Sivas'ta yıldırım isabet etmesi sonucu bir köylü hayatını kaybetti.

Sivas'ta yıldırım isabet etmesi sonucu bir köylü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı İnceağa köyünde yağışlı havada hayvanlarını otlatmaya çıkaran Metin Polat'a (47) köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Koçbaba mevkisinde yıldırım isabet etti.

Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Polat'ın cenazesi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.

Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kaynak: AA