Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Şehit Çimen Caddesi MTA kavşakta meydana geldi V.Ö. idaresindeki 06 CHC 288 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile G.Y. yönetimindeki 58 TV 866 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 TV 866 plakalı araç yan yattı. Kazada sürücü G.Y. ile araç içinde bulunan E.Y ve F.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. aralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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