Sivas'ta görülen ve halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği vatandaşlarda...
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Sivas'ta görülen ve halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği vatandaşlarda...

Sivas'ta görülen ve halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği vatandaşlarda paniğe neden oluyor Sivas'ta site bahçesinde görülen ve halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği vatandaşlarda paniğe neden oluyor.

26.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:47

Sivas'ta görülen ve halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği vatandaşlarda paniğe neden oluyor

SİVAS - Sivas'ta site bahçesinde görülen ve halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği vatandaşlarda paniğe neden oluyor.

Kent merkezi Eğriköprü Mahallesi, İstektepe Caddesi üzerinde bulunan bir sitede 'Sarı Kız' örümceği paniği yaşanıyor. Site sakinleri tarafından genellikle akşam saatlerinde görülen örümcek, görüntüsüyle ürkütüyor. Site görevlisi Hasan Hüseyin Gülek, geçtiğimiz günlerde canlı olarak yakaladığı örümceği pet şişeye koyarak muhafaza etti. Yaptığı araştırmalar sonrası site bahçesinde görülen canlının et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği olduğunu fark eden Gülek, yetkililerden yardım bekliyor.

"Ben 40 yaşındayım, ilk kez gördüm"

Site görevlisi Hasan Gülek, hayatında ilk kez 'sarı kız' örümceğini gördüğünü belirterek, " Geçen günlerde sarı kız örümceğinden birkaç tane bulmuştuk, onları öldürdük. Geçtiğimiz gün ise çocuklarla birlikte sitenin önünde duvara tırmandığını gördük. Canlı bir şekilde yakaladık, iki gündür kavanozun içinde duruyordu öldü. Bu aralar çok fazla var. Bu tehlikeli olan cinsindenmiş, et yiyenmiş. Ben 40 yaşındayım, ilk kez gördüm. Ben Sivas'ta ilk kez gördüm sarı kızı. Buraların ilaçlanıp, dezenfekte edilmesi gerekiyor. Sitenin içerisinde bir sürü çocuk oynuyor "dedi.

Sivas'ta görülen ve halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarı Kız' örümceği vatandaşlarda...

Kaynak: İHA

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