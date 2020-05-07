Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir köylü, halk arasında "sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek türünü gördü. Birkaç sene önce de görülen ve bir kişiyi ısıran örümceğin tekrar ortaya çıkması, köy halkını tedirgin etti.

Sivas'ın bir köyünde yaşayan Abiden Ardıç, tarlasına çalışmak için gittiği sırada taş altından çıkan büyük örümcek gördü. Normalden çok daha büyük bir türe denk geldiğini fark eden Ardıç, cep telefonuyla görüntülediği örümceğin halk arasında "sarıkız" olarak bilinen et yiyen örümcek olduğunu öğrendi. Daha önce de ortaya çıkıp bir kişiyi ısıran bu örümcek türü, köy halkını tedirgin etti.

TARLADA ÇALIŞIRKEN GÖRDÜ

Divriği ilçesi Şahinköy köyünde, halk arasında "sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek görüldü. Köy sakinlerinden Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı sarıkız örümceğini fark ederek, cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Daha önce de köyde gördüğü bu örümceğin normal örümceklerden büyük olduğunu söyleyen Ardıç, "Birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim. Taşı kaldırdığımda bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda 'sarıkız' ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu ve baygınlık yaşar gibi olmuştum" dedi.

Kaynak: DHA