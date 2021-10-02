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Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta sayıları her geçen gün artan güzellik merkezleri, kadınlar kadar bakımına düşkün erkekleri de ağırlıyor.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta sayıları her geçen gün artan güzellik merkezleri, kadınlar kadar bakımına düşkün erkekleri de ağırlıyor.

Sivas'ta bakımlı erkekler sıklıkla güzellik merkezlerine gidiyor. Güzellik salonlarındaki randevuların önemli bir kısmını erkekler oluştururken, estetisyenler erkek müşterilerin randevularına yetişmekte zorlanıyor. Kentte faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde uzman estetisyen olarak görev yapan Miray Toparlak, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Toparlak, güzellik kavramının sadece kadınlara özgü olmadığını ifade etti.

MÜŞTERİLERİNİN ÇOĞU ERKEKLER

Müşterilerinin çoğunluğunun erkek olduğunu belirten Toparlak, "Yaklaşık 7 senedir bu sektörde hizmet veriyorum. Güzellik kavramı artık sadece kadınları kapsayan bir durum değil. Dünyanın her yerinde artık erkekler bakım yaptırıyorlar. Erkekler artık daha bakımlı, daha iyi hissetmek ve daha sağlıklı bir cilde sahip olmak adına bakım yaptırıyorlar. Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, kaş dizaynı, profesyonel el bakımı olmak üzere bu tür işlemlerde erkeklere daha yoğun hizmet veriyoruz. Kadınlara göre erkekler daha genç ve sportif bir görünüm elde etmek istiyorlar. Kadınlar daha detaycı davranırken, erkekler daha ilgili ve meraklı bu konularda. Randevularımızın çoğunluğunu erkek müşterilerimiz oluşturuyor. Tabii ki kadın müşterimiz de mevcut. Günlük 10 kişiye hizmet veriyorsak bunun 6-7'si erkek müşterimiz oluyor. Bunun sebebi erkekler de artık bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Bizim çoğunluk olarak erkek danışanımız oluyor" ifadelerini kullandı.

"UZMAN ELLERE TESLİM OLSUNLAR"

Vatandaşların sertifikaları olmayan güzellik salonlarını tercih etmemesini söyleyen Toparlak, "Güzellik ve bakım adı altında yapılan hizmetlerin mesleki yeterlilik gerektiren bir sektör olduğuna inanmaktayım. Sadece sertifikalarla 1-2 haftalık eğitim alıp bu işe ticari gözle bakan merkez sayısı artmış durumda. Cazip fiyatlarla, kampanya prosedürleriyle, sosyal medya promosyonlarıyla bu şekilde salonlara çeken insanların ben sağlıklı bir cilt bakımı, Lazer Epilasyon yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.

Güzellik merkezine gelen müşteriler ise, haftanın belirli günleri bakım yaptırmaya geldiklerini söyleyerek, bakım yaptırmanın sadece kadınlara özgü bir şey olmadığını ifade ettiler.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor - Haberler
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