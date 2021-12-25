Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SİVAS (AA) - Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı.

Sivas Belediyesince organize edilen festival dolayısıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda açılış kurdelesi kesildi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Festivalde ilk olarak Sivaslı DJ'lerden Uğur Yıldırım sahne aldı.

Yıldırım'ın ardından sahneye çıkan, "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, konser alanını dolduranlara güzel bir gece yaşattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki tarihi meydanı dolduran binlerce Sivaslı, Reynmen'in şarkılarına eşlik etti.

Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler, animasyon gösterileri ve konserlerin yer aldığı kış festivali iki gün sürecek.

Festivalde yarın şarkıcı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title