Sivas'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hacı Ahmet Yıldız (53) yönetimindeki 41 AAY 441 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Güler (45), çocukları Fatmanur, Eren, Kerem ve Azra Yıldız yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatmanur Yıldız, ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara