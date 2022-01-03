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Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Dağlar (54) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile Sakine Dağlar (55), Semanur Keklikçi (30), Elif Keklikçi (3) ve Melike Kızılırmak (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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