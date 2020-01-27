Sivas'ta deprem yardımları, tek çatı altında toplanacak

27.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:10

ELAZIĞ merkezli 6.8'lik depremden etkilenen afetzedeler için Sivas'ta başlatılan yardım kampanyaları, valilik koordinesinde tek çatı altında toplanacak.

Elazığ merkezli depremin ardından Sivas'ta birçok kurum ve kuruluş tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Yardımların tek elden toplanması ve koordinasyon içinde deprem bölgesine ulaştırılması için Vali Salih Ayhan başkanlığında toplantı düzenlendi. Valilik binasındaki toplantıya Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile Türk Kızılayı Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar katıldı. Toplantıda konuşan Vali Ayhan, "İlimizden 93 kişilik ekip, 25 araçla Malatya ve Elazığ'a sevk edildi. AFAD İl Müdürlüğü'müzden arama, kurtarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'müzden UMKE ekipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müzün teknik ekipleri, Kızılay'ın ekipleri, İHH ve İlbank ekipleri sahaya gitti. Afet öncesi ve sonrası güzel bir koordinasyon oldu. Devletimizin refleksi, teknik kapasitesi, kabiliyeti; kurumlarımızın bilgisi, gücü hemen böyle önemli bir olayda örgütlenip koordinasyonla olaya müdahale edildi" dedi.

'YARDIMLARI DOĞRU YERLERE ULAŞTIRACAĞIZ'Elazığ ve Malatya'ya yardımların, valilik çatısı altında tek elden toplanarak, gerekli ve doğru yerlere ulaştırılacağını kaydeden Vali Ayhan, şöyle konuştu: "Oradaki bölge halkının, vatandaşlarımızın kış döneminde sağlıklı bir şekilde yaşamını idare edebilmesi için hazırlıklı olmak lazım. Tamamen Ankara'daki AFAD koordinasyon merkezi ile süreci yönetiyoruz. Biz de ilimizde bir dağınıklığın olmaması, düzensizliğin olmaması düzgün yöntemlerle düzgün kurumlarla doğru yerlere ulaştırılması için bir toplantıya ihtiyaç oldu. Vatandaşlarımızın duyarlığına, hassasiyetini teşekkür ediyoruz. Kızılay ve AFAD İl Müdürlüğümüz ile bu süreci yöneteceğiz. Özellikle nakdi yardım yapılması noktasında taleplerimizi iletiyoruz. AFAD ve Kızılay'ın hesapları kamuoyuyla paylaşıldı. Şu anda Kızılay, Sivas'ta 250 bin lira civarında bir para topladı. Paşa Cami Vakfı ciddi bir para topladı. Bunları AFAD ve Kızılay kanalıyla ulaştıracağız. Oradaki temel ihtiyaçlar anlamında gıda anlamında bir ihtiyaç yok. Giysi anlamında bir ihtiyacın olmadığını Elazığ ve Malatya ile görüşüyoruz. Biz bundan sonraki süreçte temel ihtiyaç olan battaniye, ısıtıcı ve hijyen paketlerine ihtiyaçları var."

Yardım çalışmalarının suistimal edilmesine müsaade etmeyeceklerini de belirten Vali Ayhan, "Bu işi suistimal edenler olmaya başladı. Maalesef böyle sıkıntılı bir taraf var. İsmimizle para toplayanlar, yardım toplayanlar var. Bizim bu minvalde telefon açıp da para istemek gibi bir şeyimiz yok. Lütfen itibar etmesinler. Valiliğimizin himayesinde yardımları tek çatı altında doğru bir şekilde, doğru yöntemlerle doğru kişilerin elleriyle doğru yerlere ulaştıracağız. Dağınıklık ve düzensizlik olmasın güzel bir birliktelik olsun. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlara göre vatandaşlarımızın buradaki hassasiyetini dengeleyerek sağlıklı bir süreci yöneteceğiz" dedi.

Kaynak: DHA