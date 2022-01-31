Sivas'ta çocukların kardan yaptıkları "mini evde" çay keyfi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çocuklar kardan yaptıkları "mini evde" çay içmenin keyfini yaşadı.

İlçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Kızılelma köyünde yoğun kış şartları etkili oluyor.

Köyde yaşayan bazı çocuklar, karı eğlenceye dönüştürmek için akrabalarının yardımıyla kardan "mini ev" yaptı.

Çocuklar, evin içindeki kardan masa üzerinde çay içerek günün tadını çıkarttı.

Bazı çocuklar da kızak kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Köyde yaşayan Adem Soylu, AA muhabirine, yeğenlerinin isteği üzerine kardan ev yaptıklarını ve içerisinde içtikleri çayla güzel vakit geçirdiklerini söyledi.