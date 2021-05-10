Cemelli kadınların hamur işleri üreteceği tesisin temeli atıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Cemel kadınları üretiyor, istihdam artıyor" projesi kapsamında temeli atılan tesiste istihdam edilecek 18 kadın, erişte, mantı, su böreği ve ekmek çeşitleri üreterek ulusal firmalara pazarlayacak.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Cemel kadınları üretiyor, istihdam artıyor" projesi kapsamında temeli atılan tesiste istihdam edilecek 18 kadın, erişte, mantı, su böreği ve ekmek çeşitleri üreterek ulusal firmalara pazarlayacak.

Valilik ve ORAN Kalkınma Ajansınca hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçeye bağlı Cemel beldesinde kadın istihdamına yönelik 1580 metrekare kapalı alanı olacak tesisin temeli törenle atıldı.

Projeyle istihdam edilecek 18 kadının söz konusu tesiste üreteceği erişte, mantı, su böreği ve ekmek çeşitleri, ulusal firmalara gönderilecek.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, burada yaptığı açıklamada, "Sayın Valimiz Salih Ayhan ve ORAN Kalkınma Ajansının verdiği desteklerle bugün projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Binanın bitirilmesinin ardından 2022'nin şubat ayında deneme üretimine başlanacağını dile getiren Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk ise tesiste önümüzdeki süreçte 18 kadına iş imkanı sağlanacağını belirtti.

Öztürk, burada ilk aşamada 4 ana kalem üzerinden üretim yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekmek çeşitleri, mantı, erişte ve su böreği üzerine, donuk ürünler olarak İstanbul'a direkt sevkiyat yapacak şekilde çalışmaları planlandı. Bu süreç öyle bir şey ki çalışmalar ilerledikçe buradan ihracat da yapabiliriz ama burası bu şeyi kaldırır mı? Bunu bilemeyiz tabi. İnşallah önümüzdeki süreçte daha büyük çalışmalara da imza atmış oluruz."

Cemelli kadınların ellerinden çıkacak ürünlerin yüzde 90'ının ambalajlı üretileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş