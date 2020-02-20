20.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:23

Sivas'ta buzlanma kazası: 12 yaralı

SİVAS'ta Organize Sanayi Bölgesi içinde zemindeki buzlanma nedeni ile iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Birinci Organize Sanayi Bölgesi içinde yaşandı. Bölgedeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan ve aynı istikamete giden Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı servis minibüsü ile Hasan Aksakal'ın kullandığı 58 ABS 161 servis minibüsü çarpıştı. Buzlanan yolda araçların kayması sonucu yaşanan kazada her iki minibüste bulunan 12 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi. Bölgede zeminde oluşan buzlanmanın etkisi ile bir polis aracı ve bir özel otomobil de kayarak maddi hasarlı kaza yaptı. Servis işletmecisi Adnan Öz, buzlanma yaşandığı dönemlerde sabah mutlaka Organize Sanayi Bölgesinin içinin tuzlanması gerektiğini belirterek, "Her buzlanmada bu tür kazalar yaşanıyor. Buraya her sabah yaklaşık 5 bin kişi geliyor. Bunun için araçlar yola çıkmadan tuzlama çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA