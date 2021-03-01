Sivas'ta, büyükbaşlara şap ve sığır çiçeği aşısı
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Sivas'ta, büyükbaşlara şap ve sığır çiçeği aşısı

01.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:31
Sivas'ta, büyükbaşlara şap ve sığır çiçeği aşısı

Sivas'ta, büyükbaşlara şap ve sığır çiçeği aşısı?SİVAS'ta, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde şap ve sığır çiçeği hastalığına karşı büyükbaş hayvanlarda aşılama çalışması başlatıldı.

Sivas'ta, büyükbaşlara şap ve sığır çiçeği aşısı

?SİVAS'ta, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde şap ve sığır çiçeği hastalığına karşı büyükbaş hayvanlarda aşılama çalışması başlatıldı.

Bugün başlatılan çalışmalar çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle merkez Karamehmet köyünde  Osman Ateş'e ait süt çiftliğinde yapılan aşılama çalışmalarına Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Vali Ayhan, 50 büyükbaş hayvanın bulunduğu tesiste şap hastalığına karşı yapılan aşı uygulaması hakkında bilgi alarak, hayvanlara kene ilacı da sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının aşılama programı kapsamında 2021 yılı ilkbahar dönemi şap ve sığır çiçeği aşılama dönemi ile ülke hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunma hedefleniyor. Aşılama ile hızlı bir yayılıma sahip olan şap hastalığının, özellikle sığırlarda kalıcı verim düşüklüğü nedeniyle süt üretimine darbe vurmasının engellenmesi hedefleniyor. LSD olarak nitelendirilen ve sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle bulaşarak, deri üzerinde, iç organlarda yumrulu şişliklere neden olan sığır çiçeğinin de ciddi anlamda verim kayıplarına, deride hasara ve ölümlere yol açtığı biliniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü 2 aylık ve üzeri tüm büyükbaş hayvanların aşılamasının zorunlu olduğunu duyurdu. 'Yaptır aşını, doldur aşını' sloganı ile başlatılan aşılama çalışmaları sırasında büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışması da uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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