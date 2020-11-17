Sivas'ta bomba paniği... Vali sosyal medyadan açıklama yaptı
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Sivas'ta bomba paniği... Vali sosyal medyadan açıklama yaptı

17.11.2020 08:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:07

Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde duyulan ses paniğe neden oldu, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yoğun sese 2 şahsın patlattığı gök bombası ismi verilen havai fişeğin neden olduğu anlaşıldı.

Sivas kent merkezinde akşam saatlerinde duyulan ses paniğe neden oldu, polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yoğun sese 2 şahsın patlattığı gök bombası ismi verilen havai fişeğin neden olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yoğun ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde patlamanın Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi lojmanları mevkiinde bulunan boş arsada meydana geldiğini anlaşıldı. Polis ekiplerinin arsada yaptığı incelemede Gök bombası ismi verilen havai fişek bulundu. Patlamanın meydana geldiği arsanın yanında bulunan apartman da yaşayan vatandaşlarsa Gök bombasını patlatan şahısların olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtığını söylediler. Polis ekipleri kaçan şahısları bulabilmek için kent merkezinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çevrede yaşayan vatandaşlarsa patlamanın tedirginliğiyle kendilerini sokağa attılar. Sivas valisi Salih Ayhan da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Vali Ayhan paylaşımında, "Bugün saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından, Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır " ifadelerine yer verildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi olduğu düşünülen 1 kadın ve 1 erkek şahıs, kısa sürede yakalandı. Vali Salih Ayhan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yakalanan şahıslar hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını duyurdu. Öte yandan patlama sonrası şahısların olay yerinden kaçma anlarıysa çevrede bulunan apartmanın güvelik kamerasına yansıdı.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

Sivas'ta bomba paniği... Vali sosyal medyadan açıklama yaptı
Sivas'ta bomba paniği... Vali sosyal medyadan açıklama yaptı
Sivas'ta bomba paniği... Vali sosyal medyadan açıklama yaptı
Sivas'ta bomba paniği... Vali sosyal medyadan açıklama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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