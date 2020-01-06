Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü

06.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:09

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde, bitkin halde bulunan vaşak ile yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Akçakışla köyünde oturan Bülent Ergen ve Şaban İnan evlerinin yakının bitkin halde bir dişi vaşak ve yavrusunu buldu. İki arkadaş vaşakları beslemeye çalışarak soğuktan etkilenmemeleri için önlem aldı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Şarkışla İlçe Özel İdaresinin desteğiyle köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede anne vaşağın öldüğünü tespit etti. Bitkin halde bulunan yavru vaşak da getirildiği ilçe merkezinde kısa süre sonra öldü. Vaşakların, ölüm nedenlerinin blirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA