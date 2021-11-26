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Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

SİVAS (AA) - Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'den (79) haber alamayan İzmir'deki kızı, akrabalarını telefonla arayarak bilgi verdi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine Tekmen'in adresine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, banyoda Tekmen'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Sivas'ta bir kadın evinde ölü bulundu

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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