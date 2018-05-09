Sivas'ta Bilgi ve Kültür Yarışması Ödül Töreni

Sivas'ta düzenlenen "6. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ticaret Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Feramuz Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, yarışmayı 6 yıldır yaptıklarını belirterek, ödül törenine kadar sekiz aylık bir çalışmayı geride bıraktıklarını söyledi.

Sivas'tan yaklaşık 9 bin kişinin müracaat ettiği yarışmanın tanıtımı için on binlerce kişiye ulaşıldığını dile getiren Yılmaz, yüzlerce okul ve kurum ziyaret edilerek tanıtımlar yapıldığını aktardı.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül törenine, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İlhan Karakoç, Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahreddin Yılmaz, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.