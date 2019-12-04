Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi

04.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:48

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.

Devlet Su İşleri personeli Burak Ayvalıoğlu, ilçede çalışma yaparken Acısu Köprüsü kenarında beyaz bir hayvan gördü. Ayvalıoğlu, cep telefonu kamerası ile hayvanın video ve fotoğraflarını çekti. Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kayboldu. Kış olduğu için beyaz renge bürünen gelincik, görüntüsüyle ilgi çekti.

Kaynak: DHA