Sivas'ta belediyenin "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri Aselsan'ın fabrikasını gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sivas'ta belediyenin "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri Aselsan'ın fabrikasını gezdi

Sivas'ta belediyenin 'Bilişim Teknolojileri Birimi' kursiyerleri Aselsan'ın fabrikasını gezdi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta belediye şirketi Özbelsan bünyesinde yazılım geliştirmek için kurulan "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri, Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nı ziyaret etti.

Sivas'ta belediye şirketi Özbelsan bünyesinde yazılım geliştirmek için kurulan "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri, Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu birimin sunduğu işbaşı eğitiminden faydalanan kursiyerlerin uygulama alanlarında tecrübe kazanmaları için teknolojik altyapısı kuvvetli firmalara gezi programları düzenleniyor.

Bu doğrultuda şirketin genel müdürü Ahmet Kuzu, kursiyerlerle Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nı ziyaret etti.

Burada fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile bir araya gelen kursiyerlere, şirketin çalışma esasları ve teknolojik altyapı konusunda bilgiler verildi.

Türkiye'de üretimin ana noktasını savunma sanayisinin oluşturduğunu vurgulayan Kuzu, "Sivas'ın yazlım merkezi olması amacıyla Özbelsan AŞ bünyesinde 'Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurduk. Birim bünyesinde bulunan arkadaşlarımızın her türlü eğitimi, alanlarıyla ilgili mesleki kurslar almalarını sağlayarak birer uzman haline gelmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise Sivas'ın yazılım konusunda güçlü olması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu
Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Bergen Alişan Seda Sayan İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta belediyenin "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri Aselsan'ın fabrikasını gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:07:15. #1.14#

title