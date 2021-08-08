Sivas'ta bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Sivas'ta bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayburt'tan İstanbul istikametine giden Nadir Polat (44) idaresindeki 34 JJ 0088 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Yemişli mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazır (70), Meryem (40), Melike Sena (18) ve Recep Eren Polat (15) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin Bayburt'taki cenazeye katıldıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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