Sivas'ta "Asım'ın Nesli ve Ustaları" Konferansı

Sivas'ta, "Asım'ın Nesli ve Ustaları" adlı konferans düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde Diriliş Derneği işbirliğiyle Sivas Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansa, Sanat Düşünce Eğitim Derneği (SADED) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Fatih Andı konuşmacı olarak katıldı.

Asım'ın neslinin bu salonu dolduran gençler olduğunu belirten Andı, "Bu ülke, bu bayrak gençlerin omuzlarında yükselecek. Biz bu konuda gençlere güveniyoruz." dedi.

Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz da derneklerinin kurulduğu günden bu yana "Diriliş Nesli"nin ayağa kaldırılması için mücadele verdiklerini söyledi.

Yılmaz, bu kapsamda düzenlenen konferansların devam edeceğini kaydetti.

Andı, konferansın ardından yazdığı kitapları öğrencilere hediye etti.