Sivas'ta Araç Kiralama Firmaları Tek Çatı Altında Toplanacak

Sivas'ta, araç kiralama firmalarını tek çatı altında toplayacak merkezin inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı projeyi inceleyerek Özbelsan AŞ Genel Müdürü Şaban Kaya ve yetkililerden bilgi aldı.

Aydın, Sivas'ta ciddi manada otopark sorunu oluşturan araç kiralama firmaları için belediye tarafından yapılan toplanma merkezinin büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

Proje ile kentteki tüm araç kiralama firmalarının artık tek bir merkezde faaliyet göstereceklerini aktaran Aydın, Sivas- Ankara karayolu Havalimanı Kavşağı'nda inşa edilen projenin 7 bin 100 metrekare alana sahip olduğunu belirtti. Aydın, proje içerisinde ofisler, açık ve kapalı otoparklar, araç yıkama alanı ile güvenlik binasının yer aldığını kaydetti.

Başkan Aydın, firma sahiplerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan projenin, bağlantı yollarının tamamlanmasıyla yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti.