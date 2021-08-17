Sivas'ta akraba sürücülerin kullandığı iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde akraba iki sürücünün kullandığı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde akraba iki sürücünün kullandığı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 59 RG 356 plakalı otomobil, Taşbayır-Kuzdere köy yolunda akrabası Nihat K. yönetimindeki 58 AC 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Esma, Nargül ve Arzu K. ile Furkan B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara